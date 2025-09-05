Riscossione Tari, il Comune spedisce 1.800 avvisi

Sbigottimento ed incredulità è ciò che si prova nel conoscere lo straordinario numero di probabili evasori o elusori della Tari, (Tassa Rifiuti) a cui il Comune notificherà specifici avvisi di accertamenti chiedendo di sanare la propria posizione con. Come riportato dalla determinazione dirigenziale numero 60 del 26 agosto, il lavoro di ricerca è stato svolto dall’ufficio tributi del Comune il quale ha provveduto prendendo atto che tra i suoi obiettivi, anche al fine di attuare politiche di equità fiscale, rientra il recupero evasione e che nelle voci di entrata del bilancio di previsione 2025-2027 sono state stanziate somme a titolo del recupero evasione fiscale relativamente alla tassa sui rifiuti. Dal lavoro di controllo e verifica effettuato dall’Ufficio è emerso che: con riferimento agli anni d’imposta 2021 e 2022 vi sono circa 1800 posizioni per le quali la tassa risulta non versata o versata in misura inferiore rispetto al dovuto; con riferimento all’anno d’imposta 2020 vi sono circa 180 posizioni per le quali, rilevata l’occupazione/detenzione dei locali, sono state riscontrate omissioni della dichiarazione di apertura della Tassa sui Rifiuti o difformità tra la superficie dichiarata e i dai dati planimetrici forniti dall’Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno.

Il Comune ha quindi ha affidato il servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi alla società Maggioli, con un investimento di circa 13mila euro. Una spesa considerata utile dall’Amministrazione, convinta che il recupero delle somme non versate supererà di gran lunga i costi sostenuti. Gli avvisi saranno inviati tramite raccomandata e conterranno una tabella riepilogativa per spiegare in modo chiaro la tipologia di tributo richiesto e le motivazioni dell’accertamento. L’obiettivo dichiarato è garantire maggiore equità fiscale: "Chi paga regolarmente non deve sentirsi penalizzato", sottolineano dagli uffici comunali. Il recupero dell’evasione rientra nelle priorità del bilancio comunale 2025-2027, che destina fondi specifici a questa attività. Una misura che, seppur poco gradita ai destinatari, viene ritenuta indispensabile per distribuire in modo più giusto il costo della gestione dei rifiuti. Resta da capire il motivo per il quale si sia concentrato negli anni di cui sopra un così alto numero di probabili evasori.

