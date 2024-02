RisorgiMarche, nuova avventura: primo appuntamento alla Perla

Sta per iniziare un’altra stagione di RisorgiMarche e Tam che animerà le province fermana e maceratese. Il primo di questi appuntamenti è fissato per domenica, a Montegranaro, al teatro La Perla (ore 17,30) dove si esibirà il maestro Francesco Di Rosa, primo oboista dell’orchestra di Santa Cecilia nonché direttore artistico della 28esima rassegna promossa dagli Amici della Musica (di Montegranaro) in collaborazione con Tam e Risorgimarce. Insieme al Circle Ensemble of Belgrado eseguiranno musiche di Beethoven, Boccherini, Britten, Bartok (intero 10 euro, over 65 7 euro, under 18 e scuole di musica 1 euro). Il 3 marzo, la programmazione di RisorgiMarche prevede una tappa ad Apiro (Mc) nella splendida abbazia di Sant’Urbano con la violoncellista, polistrumentista e cantante irlandese Naomi Berrill. Nella stessa giornata, ma ad Altidona, per celebrare il 30° anniversario degli Aires Tango, con un concerto in collaborazione con Malibran. Riverberi prosegue il 10 marzo con il quintetto di Roberto Ottaviano che al teatro Apollo di Mogliano (Mc) presenta ‘Eternal love’ con quattro straordinari compagni di viaggio. Il 16 marzo, al teatro Mestica di Apiro, sarà protagonista il personalissimo suono di Paolo Angeli e della sua chitarra orchestra. Il 17 marzo, altro appuntamento al teatro La Perla di Montegranaro, anche questa volta in collaborazione con Gli Amici della musica con il pianoforte a quattro mani del Duo Mediceo, composto da Francesca Amato e Sandra Landini. Il teatro di Monte San Martino, il 23 marzo apre le porte alla creatività del nuovo sodalizio fra il trombettista Fabrizio Bosso e il chitarrista Bebo Ferra. Concerto di lusso anche quello del 14 aprile, all’auditorium ‘Santo Spirito’ di Cingoli con la prestigiosa Orchestra Giovanile Cherubini con ‘Le quattro stagioni di Vivaldi e letture di Lorenzo Carpinelli. Il 28 aprile, Riberberi torna a Monte San Martino per due elettrizzanti concerti: alle 11, la giovane polistrumentista e cantante Valeria Turba giocherà tra le pareti della Chiesa della Madonna delle Grazie; alle 18, spazio alla pura energia del fisarmonicista e pianista Antonello Salis.

Info: 350 9803281, tam.it, risorgimarche.it.

m.c.