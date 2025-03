Rispetto, giustizia, solidarietà per poter vivere insieme

Ogni società si basa su valori importanti che fanno vivere insieme in armonia. Rispetto, giustizia e solidarietà sono essenziali per creare un ambiente in cui sentirsi uguali con pari dignità. Senza questi principi sarebbe difficile costruire una società giusta ed equa. Rispettare gli altri significa trattare le persone con gentilezza e considerazione, riconoscendone diritti e sentimenti. Il rispetto inizia ascoltando gli altri senza interrompere o giudicare e mettersi nei panni altrui. La giustizia è un principio che rimanda all’uguaglianza e rispetto dei diritti. La solidarietà è disponibilità ad aiutare chi è in difficoltà, che sia un amico o uno sconosciuto.

Classe III A: Matilde Carboni, Safaa El Guazzar