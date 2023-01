Fermo, rissa sul bus e botte agli agenti: giovane finisce a processo

Rissa sul bus e botte agli agenti, giovane finisce a processo

Fermo, 30 gennaio 2023 - Avevano provocato una rissa a bordo di un autobus di linea di Fermo, ma alla fine solo uno di loro, che in preda ai fumi dell’alcol aveva anche cercato di aggredire i poliziotti intervenuti, era stato identificato. Per questo motivo un giovane fermano è stato rinviato a giudizio e finirà davanti al giudice per rispondere dei reati di interruzione di pubblico servizio, ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo era finito nei guai nel febbraio scorso, quando gli uomini della squadra volante della questura erano intervenuti a Fermo, in via Pietro Nenni, a seguito della segnalazione dell’autista relativa ad una lite in corso su un pullman. Giunti sul posto, gli agenti accertato dalle testimonianze dei presenti che l’autista del mezzo pubblico era stato costretto a interrompere la corsa a causa della lite. Alcuni dei protagonisti, avvisati che era stata allertata la polizia, si erano allontanati, ad eccezione di quel giovane, in evidente stato di ebbrezza alcolica, che non indossava la mascherina e che era rimasto sul veicolo.

I poliziotti lo avevano invitato più volte a indossare il dispositivo di protezione, a scendere dal mezzo e ad esibire un documento di identità, ma il ragazzo, con atteggiamenti ostili e provocatori, si era rifiutato. Solo dopo una lunga trattativa era stato convinto a scendere dall’autobus. Una fuori dal mezzo, però, aveva proseguito nei suoi comportamenti, a tratti violenti, sfidando anche fisicamente gli agenti. I poliziotti erano riusciti a bloccare il giovane, che era stato sanzionato amministrativamente per il mancato utilizzo della mascherina di protezione e denunciato per lo stato di ubriachezza, per l’interruzione del pubblico servizio dell’autobus di linea e per la resistenza a pubblico ufficiale.