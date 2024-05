Rissa davanti ai videopoker, lo aggredisce con coltello e spray urticante

Stava giocando ai videopoker quando, dopo una discussione per futili motivi, si è scagliato contro un altro avventore, colpendolo ripetutamente al volto con dei pugni, per poi spruzzargli addosso uno spray urticante e brandendo un coltello. Per questo motivo un 21 enne tunisino domiciliato a Lido Tre Archi, è stato rinviato a giudizio. Il giovane dovrà ora comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La brutale aggressione si era consumata all’interno di un bar di Montegranaro e nell’esercizio commerciale erano tempestivamente intervenuti i carabinieri del posto che, attraverso rapidi accertamenti, avevano denunciato alla competente autorità giudiziaria il nordafricano. Il 21enne era stato identificato con una fulminea attività investigativa, supportata anche dall’analisi di filmati di videosorveglianza pubblica e privata e dalle dichiarazioni di testimoni. Il tunisino, pregiudicato e domiciliato a Lido Tre Archi, come detto, dovrà rispondere delle accuse di lesioni personali aggravate ai danni di un uomo del posto commesse all’interno del bar, nonché di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Secondo le indagini, il 21enne avrebbe aggredito l’uomo incensurato, colpendolo ripetutamente al volto con dei pugni, poi attingendolo con uno spray urticante e brandendo un coltello senza tuttavia infliggere alcun fendente. L’aggressione era scaturita per un futile litigio tra i due che stavano giocando ai videopoker. La vittima era stata immediatamente trasportata al pronto soccorso di Fermo, dove le era stata riscontrata la frattura alle ossa nasali. Come detto il tunisino è stato identificato senza ombra di dubbio grazie all’attenta analisi delle telecamere di sorveglianza pubblica e privata e all’audizione di testimoni oculari. Fortunatamente la tempestività dell’intervento dei militari dell’Arma e l’efficacia dell’attività investigativa avevano portato all’identificazione del responsabile dell’aggressione in pochissimo tempo. Responsabile dell’aggressione che ora finirà sotto processo.

