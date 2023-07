Rissa e danni: individuati i responsabili

Prima la discussione presumibilmente per la spartizione della droga e dei proventi di una sospetta attività di spaccio, poi la violenta rissa. I carabinieri di Porto San Giorgio hanno concluso un’articolata e minuziosa attività investigativa finalizzata all’identificazione dei responsabili degli scontri avvenuti in un appartamento di via Bachelet a Lido Tre Archi. Attraverso testimonianze e l’analisi dei filmati provenienti dai sistemi di videosorveglianza pubblica, i militari dell’Arma sono riusciti ad identificare tutti i soggetti coinvolti, accertando essersi trattato di una vera e propria rissa e non di un’aggressione come inizialmente ipotizzato. Tra i coinvolti figurano un albanese di 30anni, un giovane di origine sudamericana di 31 anni, una giovane di Sant’Elpidio a Mare di 27 anni, un fermano di 22 anni, e un tunisino di 24 anni. Si tratta di persone tutte con precedenti penali. L’indagine condotta ha permesso di accertare che la rissa era verosimilmente riconducibile a contrasti nella gestione di attività illecite in materia di stupefacenti. Inoltre, il tunisino è stato deferito per il reato di danneggiamento aggravato, in quanto, nel corso della rissa, ha intenzionalmente causato danni al portone di un edificio situato in via Bachelet. Le informazioni raccolte sono state tempestivamente trasmesse all’autorità giudiziaria competente, che proseguirà le indagini al fine di accertare ulteriori dettagli e adottare le misure del caso. I carabinieri di Porto San Giorgio fanno sapere che continueranno a lavorare incessantemente per garantire la sicurezza della comunità e reprimere ogni forma di violenza e illecito.

