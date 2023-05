Rissa in centro nella notte

Non è passata inosservata la rissa avvenuta l’altro giorno, poco dopo mezzogiorno, in pieno centro storico, in via Castelfidardoa Montegranaro, tra tre, forse quattro cittadini extracomunitari (sarebbero tutti soggetti già noti alle forze dell’ordine per questioni legate al traffico di stupefacenti). Una rissa in cui sono volati calci e pugni e durante la quale uno degli uomini coinvolti ha estratto un coltello, ferendo, sembra in maniera non grave, l’avversario. Non solo: nell’intento di sottrarsi ad una aggressione che stava assumendo contorni piuttosto violenti, uno dei litiganti ha tentato di fuggire, dirigendosi verso il vicino viale Cavallotti, prontamente inseguito dagli altri che poi si sarebbero dileguati. Sono stati allertati i carabinieri della locale stazione che hanno dato il via alle indagini. Ai fini investigativi, tuttavia, i militari hanno potuto contare sul prezioso supporto delle telecamere della videosorveglianza, tanto più che, proprio di recente, ne era stata installata una nuova proprio all’altezza di via Castelfidardo e di viale Cavallotti