Rissa in uno stabilemento balneare. Ragazzo ferito, caccia agli aggressori

Ancora controlli straordinari nei comuni di Porto Sant’Elpidio, Fermo e Porto San Giorgio da parte della polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. A Porto San Giorgio, a seguito di una segnalazione di una persona molesta in una gelateria, gli agenti sono intervenuti immediatamente e hanno identificato un 35enne di Monterubbiano, che, a causa dell’eccessivo consumo di alcol, aveva difficoltà sia a deambulare che nel linguaggio. Da accertamenti nella banca dati, il 35enne è risultato avere numerosi precedenti di polizia, come reati contro il patrimonio, contro la persona, per stupefacenti e, tra questi, anche un divieto di ritorno nel comune di Fermo e il divieto di accedere nei locali pubblici in altri comuni della provincia. Gli agenti lo hanno accompagnato in questura e, dopo i rilievi foto-dattiloscopici, lo hanno nuovamente sanzionato per ubriachezza molesta. Poco dopo i poliziotti hanno allora deciso di svolgere un servizio appiedato nei locali della stazione ferroviaria e nella piazza e, giunti vicino ai quattro ragazzi nordafricani, hanno notato che uno di loro aveva un coltello a scatto in acciaio con una lama di 9 cm. I 4 ragazzi residenti in diverse località della provincia di Fermo sono stati sottoposti a controllo e il proprietario del coltello è stato accompagnato in questura per identificazione in quanto privo di documenti. Intorno alla mezzanotte, il servizio interforze ha raggiunto uno chalet dove vi era stata una segnalazione di una rissa. Giunti sul posto, i poliziotti e gli altri i militari hanno ascoltato i testimoni facendo emergere che due ragazzi avevano aggredito il personale della sicurezza e si erano allontanati. La sera seguente, sempre nello stesso chalet, un ragazzo, a seguito di un malinteso, è stato rincorso da circa 15 persone e successivamente ferito da uno di questi. Il giovane è stato accompagnato al Pronto Soccorso, riportando una ferita al volto. Gli investigatori stanno visionando le immagini di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto e identificare l’aggressore.

Fabio Castori