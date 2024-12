Rissa a colpi di spranga davanti alla gente terrorizzata, ferito un uomo

Porto Sant'Elpidio (Fermo) 12 dicembre 2024 - Una violenta rissa a colpi di spranga tra due uomini di colore si è consumata a Porto Sant’Elpidio poco dopo le 12. E’ accaduto nella zona nord della città, nel tratto compreso tra la pinetina e il camping Holiday. I due contendenti, per motivi ancora in corso d’accertamento, si sono affrontati armati di spranga nell’ora di punta e davanti alle molte persone terrorizzate. Un passante ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti polizia di Stato, polizia municipale, i sanitari del 118 e della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio. Ad avere la peggio uno dei due che è stato colpito al volto con un bastone metallico e che è stato trasportato d’urgenza a pronto soccorso di Fermo, dove gli sono stati riscontrati una frattura all’altezza dello zigomo e la rottura di diversi denti. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un regolamento di conti per il controllo della vicina piazza di spaccio.