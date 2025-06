Rissa sul lungomare, due ragazzi in ospedale

Doveva essere un momento di festa e divertimento ma, purtroppo, i soliti noti, lo hanno rovinato trasformando quella bella serata in una maxi rissa, in cui sono rimasti feriti due giovani. E’ accaduto ieri notte nei pressi dello chalet Dubai sul lungomare Gramsci di Porto San Giorgio e sull’inquietante episodio sta indagando la polizia. Era da poco passata l’1,30 quando per cause ancora in corso d’accertamento c’è stato un primo battibecco tra due gruppetti di ragazzi. Dalle parole si è passati subito ai fatti: sono volati pugni, calci, bottigliate e, ad un certo punto, è stato spruzzato anche lo spray urticante e sono stati lanciati caschi da moto. Un passante ha subito lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della squadra volante della questura di Fermo. Udite le sirene e visti i lampeggianti delle auto di servizio i protagonisti della rissa sono fuggiti in spiaggia facendo perdere le loro tracce. "Conosco di vista quei tipi che hanno provocato la rissa – racconta un ragazzo che si trovava nei pressi del luogo degli scontri – sono sempre i soliti attaccabrighe che infastidiscono chiunque. Vanno sempre in gruppo e se provi a rispondere ti aggrediscono. Non so con precisione cosa sia accaduto, ma ogni pretesto per loro è buono". Sul posto, oltre alla polizia, anche i sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio che hanno soccorso due ragazzi feriti rimasti sul lungomare. Entrambi, dopo le prime cure sul luogo della rissa, sono stati trasportati in ospedale dove sono stati riscontrati ad entrambi trauma cranici e ferite lacero contuse. Ad uno dei due è stata diagnosticata anche un’irritazione agli occhi causata probabilmente dallo spray urticante. Un episodio che ricorda molto quanto accaduto la notte del 19 del 2021 in via Oberdan, sempre a Porto San Giorgio, difronte al locale Puerto Banana e nelle immediate vicinanze, dove un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali minorenni, aveva prima provocato gli avventori e le persone presenti nell’area perimetrale esterna del locale pubblico e successivamente li aveva aggrediti lanciando alcune suppellettili e nebulizzando spray urticante. Da qui era scoppiata una vera e propria guerriglia urbana con violenti scontri tra due fazioni composte da decine di giovanissimi.

Fabio Castori