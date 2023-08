Risse e disordini al bar a Porto Sant'Elpidio: Chiusura di una settimana

La Questura ha disposto la chiusura per una settimana, di un pubblico esercizio all’estremo sud del lungomare Faleriense per motivi di pubblica sicurezza. Un provvedimento di sospensione della licenza dovuto, a quanto risulta, dal fatto che, nei pressi del locale siano avvenuti tumulti e disordini, l’ultimo dei quali viene fatto risalire allo scorso fine settimana quando, in tarda serata, una lite tra avventori, per lo più di nazionalità straniera, è sfociata in una colluttazione, anche piuttosto violenta (ma non risultano interventi del 112), dinanzi agli sguardi attoniti dei passanti.Intanto l’amministrazione sta cercando di adottare una soluzione efficace anche per contrastare la presenza di nomadi. "Abbiamo già adottato delle ordinanze e delibere per vietare la sosta di camper e roulotte dove i nomadi sono soliti accamparsi (area ex Serafini e parcheggio del centro commerciale nella zona nord su tutti, ndr) ma, – afferma l’assessore alla pubblica sicurezza, Enzo Farina – sta accadendo qui, come in località limitrofe, che molti di loro arrivano in auto per cui è più complicato gestirli e controllarlii". È una certezza, invece, la presenza di nomadi, peraltro con un buon numero di minori che scorrazzano sul lungomare e nelle concessioni balneari. "La nostra Polizia Locale è stata subito allertata e sta attenzionando la situazione - assicura Farina – ma è importante e strategica anche la presenza, delle forze dell’ordine".

Marisa Colibazzi