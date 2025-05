Ristorante sotto le logge di Piazza Mazzini: scontro tra giunta e opposizione

Un ristorante là dove oggi c’è il centro sociale, sotto le logge di Piazza Mazzini: un modo per rivitalizzare il centro storico o una politica di svendita del patrimonio pubblico senza visione dell’amministrazione? Su queste posizioni distinte e distanti si è acceso il dibattito consiliare quando "alle due di notte, è arrivato il colpo di scena – dice Avanti Montegranaro -: l’aggiunta al piano delle alienazioni di questo immobile di 155mq, più 55mq di porticato sulla piazza, per 145mila euro". A nulla sono valse le obiezioni dell’opposizione affinché l’immobile che ospita il circolo ‘Conti’ e ‘Granarium’ non venisse alienato essendo "un luogo storico e identitario per la comunità, ora trasformato in un bene da vendere al miglior offerente, senza coinvolgimento dei cittadini". Di tutt’altro parere l’amministrazione come spiega il sindaco Endrio Ubaldi: "Il locale versa in condizioni molto precarie, a causa di anni di rinvii nei lavori. Il Comune è proprietario di una quota millesimale minoritaria, non ha margine per intervenire con opere di manutenzione straordinaria. La valutazione tecnica seria e imparziale, ha fissato il valore a 145mila euro, 700 euro/mq". "Siamo assolutamente contrari – la posizione di Avanti Montegranaro – a questa operazione perché un bene così prezioso avrebbe meritato un confronto pubblico, una riflessione collettiva sul suo futuro. Invece, si è deciso nelle stanze chiuse della maggioranza senza trasparenza né partecipazione". "La minoranza è scollegata dalla realtà e ignora le esigenze di Montegranaro" ribatte Ubaldi che informa: "Manifestazioni d’interesse concrete stanno arrivando per trasformare quel locale in un ristorante, in sinergia con la prossima apertura di un’attività ricettiva d’eccellenza nell’attiguo palazzo ex Luciani Ranier (di 5 piani, all’angolo di Piazza Mazzini)". Che ne sarà del Centro Sociale? "Già previsti locali più adeguati e funzionali".

Marisa Colibazzi