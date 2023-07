Ristoratore entra in un bar e crea il caos: arrestato dai carabinieri

Entra in un bar e dà in escandescenze, un ristoratore della zona viene fermato dai carabinieri e portato in caserma per accertamenti. E’ quanto accaduto intorno alle 17 di ieri in un bar di Piane di Falerone, un locale frequentato da residenti e persone di passaggio, improvvisamente un ristoratore conosciuto in zona dopo aver parcheggiato la sua auto di fronte all’ingresso occupando due posti, è entrato all’interno del locale chiedendo di bere, e sembra che qualcuno lo abbia invitato ad uscire e spostare la macchina, ma dopo pochi istanti ha iniziato a minacciare gli avventori, addirittura era andato dietro al bancone lui stesso per prendersi le bottiglie. Con il proprietario del bar è nata un’accesa discussione, che sembra da una prima ricostruzione dei fatti sia finita con una breve colluttazione, a terra anche tavoli e sedie. Gli animi si stavano scaldando a tal punto che qualcuno all’interno del bar, ha pensato di chiedere aiuto al 118. In pochi minuti sono giunte sul posto due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, che hanno cercato di far ragionare l’uomo, che però sembrava deciso a far valere le sue ragioni tanto da non voler uscire dal bar. I quattro carabinieri, con estrema fatica e dopo quasi venti minuti, sono riusciti a bloccare l’uomo e trasferirlo presso la Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio per gli accertamenti. Il ristoratore era stato già raggiunto da una Daspo che gli impediva l’accesso ai locali pubblici, inoltre dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

a.c.