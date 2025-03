Ristori per i commercianti di Casette

Con la pubblicazione (anche sul sito del Comune) di uno specifico avviso per i ristori legati alle conseguenze dei lavori per il nuovo ponte sull’Ete Morto, a Casette d’Ete, per i commercianti del posto è tempo di presentare le istanze (entro la seconda decade di marzo) per ottenere risarcimenti per le perdite subite. Un passaggio accolto con soddisfazione dal gruppo di Fi in consiglio regionale: "Tutto sta procedendo come annunciato ad agosto dal dirigente del Genio Civile Marche Sud, Vincenzo Marzialetti e dall’assessore regionale Stefano Aguzzi, in un incontro a Casette". Finanziato attraverso NextGenerationEU "il nuovo ponte è una delle opere più importanti realizzate nel Fermano dall’attuale governo regionale. Il nostro ‘grazie’ va all’operato dell’assessore Aguzzi, che ha seguito in prima persona l’iter dei lavori, all’ex sindaco Alessio Pignotti e alla sua amministrazione per aver supervisionato, fin quando in carica, le fasi procedurali, confrontandosi con Genio Civile e mantenendo un filo diretto con la comunità di Casette d’Ete" sono parole di Fi. La chiusura del ponte aveva inciso sul tessuto economico locale "privando le imprese dei regolari flussi di clienti. Come già chiarito nei mesi scorsi, i fondi per i ristori erano previsti nell’appalto e, adesso, gli esercenti hanno titolo a richiedere un risarcimento per il cosiddetto ‘lucro cessante’ - prosegue Fi – e per beneficiare di tali misure, i titolari dovranno presentare apposita domanda al Comune entro 30 giorni dal termine dei lavori, allegando la documentazione contabile che dimostri le perdite subite rispetto ai bilanci degli esercizi precedenti".

Ultimo, ma non ultimo (soprattutto in tempi di pre campagna elettorale), l’aspetto politico: "La questione dei ristori è stata più volte oggetto di strumentalizzazioni politiche, culminate in una mozione presentata in consiglio regionale perfino da una componente di maggioranza (Andrea Putzu, ndr) cui ha puntualmente risposto Aguzzi, facendo ulteriore chiarezza. Fi, come di consueto, ha operato con senso di responsabilità e pragmatismo, focalizzandosi sulla tutela degli interessi di cittadini e imprese e evitando proclami privi di fondamento. Il riscontro positivo di oggi conferma la correttezza della nostra linea politica, che ha permesso di raggiungere un obiettivo tangibile, un’infrastruttura fondamentale in termini di sicurezza e una prospettiva di ripresa per i commercianti di Casette d’Ete".

m.c.