Ristrutturazione debiti: la Fermana vede la luce

Sul campo il pari di Sora lascia l’amaro in bocca per il vantaggio sfumato a causa di quel rigore nella ripresa e per quel 3-2 mancato nel finale. Situazione che resta critica, per non dire quasi irreversibile per una Fermana che ha l’obbligo di provarci anche se le possibilità restano minime. E domenica contro l’Avezzano innanzitutto ci sarà da recuperare Bianchimano dopo il colpo subito ma l’attaccante lombardo dovrebbe esserci; mancheranno invece gli squalificati Sardo e Etcegoyen, con Savini che dovrà inventarsi qualcosa soprattutto davanti dove la coperta resta cortissima.

Intanto lunedì scorso è stata messa la firma al tribunale di Fermo per depositare la richiesta di omologa alla ristrutturazione del debito. Oltre a quella della famiglia Simoni è stata apposta anche quella di Maurizio Vecchiola in qualità di ex presidente e main sponsor del club. Dal canto suo 500mila euro messi per la ristrutturazione del debito (oltre ad altri crediti che sono stati cancellati) che diventano fondamentali per la questione abbattimento. Ora l’attesa dell’omologa da parte del tribunale (ci vorranno circa 60 giorni) e a quel punto la prima tranche da pagare subito, per la quale i soldi sarebbero già accantonati e pronti (stimati in 800mila circa). Poi la restante parte che prevede una rateizzazione per un lasso di tempo stimabile in dieci anni con 75mila euro all’anno. Sarà un fardello da portare avanti ma senza dubbio ben più sostenibile e soprattutto programmabile dalla società.

Resta da vedere, dettaglio non da poco, in quale categoria. Al momento, miracoli o imprese a parte, si parlerà di Eccellenza e dunque dell’ennesima ripartenza quasi da zero anche dal punto di vista della struttura organizzativa e societaria. Movimenti sono già in atto dall’attuale direttivo per farsi trovare pronti perché un vantaggio c’è quest’anno. Salvo sciagure non si ripartirà il 16 agosto ma si potrà programmare da maggio e quindi il tempo ci sarà: basta avere le idee chiare e che vadano tutte in un’unica direzione.

Roberto Cruciani