Ristrutturazione del debito, la Fermana paga la prima parte

Importante notizia che arriva fuori dal rettangolo verde per la Fermana che ha iniziato ad assolvere, in maniera importante, a quanto previsto dalla sentenza in merito all’omologa per ristrutturazione del debito che ha avuto via libera dal Tribunale di Fermo. "La Fermana comunica che il 3 settembre ha provveduto al pagamento dell’importo complessivo ristrutturato ed omologato nel Piano di Ristrutturazione del Debito, a favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo le scadenze previste". In soldoni una prima consistente parte di quanto dovuto e omologato dal piano presentato dalla Fermana attraverso il lavoro dello studio Gambelli e degli altri professionisti, è stata dunque pagata abbattendo una parte importante come quella inerente l’Agenzia delle Entrate per un totale di circa 500mila euro. La soddisfazione della società è evidente nella parte successiva delle nota emessa dal club canarino.

"Questo adempimento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di risanamento intrapreso dalla società, a conferma della serietà e dell’impegno mantenuto nei confronti delle istituzioni e degli enti pubblici interessati. La Fermana considera tale risultato un ulteriore passo nella costruzione di un futuro sostenibile e trasparente, in continuità con il percorso di rilancio già avviato sul piano sportivo e gestionale". Insomma una spinta per cercare di guardare con fiducia al futuro. E le prossime tappe, sempre in materia di omologa, sono quelle relative al credito sportivo (in questo caso circa 200mila euro) e successivamente quanto dovuto anche all’Inps: in quest’ultimo caso però con una rateizzazione che andrà ad interessare i successivi cinque anni con relativa spalmatura del dovuto. Fuori dal campo una prima boccata di ossigeno dunque sempre in attesa di sapere come finirà la vicenda relativa ai calciatori dello scorso anno che hanno confermato di essersi rivolti alla Commissione Accordi Economici della Lnd per ottenere il dovuto.

Allo stesso tempo c’è una preparazione da portare avanti e per questo proprio ieri è stata svolta nel tardo pomeriggio una sgambata allo Smerilli di San Marco alle Paludi contro l’Usa Fermo, squadra cittadina militante in Seconda Categoria. Si cerca di mettere minuti nelle gambe e valutare al meglio la condizione anche di coloro che si sono aggregati per ultimi oppure che hanno la necessità di smaltire dei fastidi come Guti che ha fatto solo uno spezzone di gara contro il Montegranaro. Domenica esordio stagionale in casa dell’Urbino di Nico Mariani, squadra giovane ma solida. Formazione ancora da definire per mister Gentilini che valuterà al meglio anche gli ultimi under arrivati in rosa.

Roberto Cruciani