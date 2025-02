Ristrutturazione dell’ospedale, sopralluogo al Diotallevi

I lavori per la ristrutturazione dell’ospedale Diotallevi, permetteranno di ospitare nuovi ambulatori per i medici di medicina generale. Un intervento che è stato fortemente voluto dall’Amministrazione di Montegiorgio, come spiegato dal vice sindaco Alan Petrini, che venerdì ha effettuato insieme al sindaco Michele Ortenzi e ai dirigenti dell’Ast di Fermo, un sopralluogo sul cantiere. "Come Amministrazione tempo fa avevamo manifestato all’Ast – spiega il primo cittadino Alan Petrini in merito alla visita per verificare lo stato dell’arte – la necessità poter creare un luogo per poter erogare un servizio migliore e mettere a disposizione della comunità spazi che altrimenti sarebbero rimasti inutilizzati dell’ospedale, da destinare ai medici di base. Quindi si sono attivati per reperire i finanziamenti necessari e tra qualche mese gli ambulatori per i medici di medicina generale, che attualmente sono a Piane presso Unimedica, diverranno realtà. Il lavoro prevede: 8 ambulatori, una medicheria, sala d’attesa, magazzino e quanto necessario per poter effettuare un servizio di qualità e professionalità oltre alla riqualificazione dello spazio esterno. Dobbiamo ringraziare l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, e il Direttore generale dell’Ast Fermo Roberto Grinta per la sensibilità dimostrata. Insieme alla Draghi abbiamo effettuato un sopralluogo del cantiere e con soddisfazione ed un pizzico di orgoglio possiamo dire che un altro traguardo è stato raggiunto". Poi scattano anche considerazioni di carattere politico.

"Il consigliere Fabrizio Cesetti – prosegue Petrini - spesso si è vantato di essere stato lui, nel ruolo di assessore regionale a destinare i fondi sisma per l’efficientamento energetico e funzionale dell’ospedale di Montegiorgio, è talmente concentrato nel commentare in modo negativo le cose buone che si fanno per Montegiorgio come ad esempio il recente spot promozionale della Regione girato proprio nel nostro comune, di questo ringraziamo il Presidente Acquaroli, da non rendersi conto del fatto di essere completamente scollato dalla società montegiorgese. Nel suo finanziamento all’ospedale non si menziona minimamente gli spazi dedicati ai medici di medicina generale al suo interno, che riporteranno un servizio in centro storico".

a.c.