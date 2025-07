Risultati storici per Gianluca Credi e Alessandro Zaccone

Fine settimana stratosferico per il Team Red Racing, si parte dal circuito di Assen in Olanda per il Moto Gp Moto ‘E’, con la vittoria di Alessandro Zaccone, mentre dalla Toscana arriva il primo titolo Italiano Uisp Epoca della stagione con Gianluca Credi.

Partiamo dal sabato che sul circuito di Assen dove si è disputata la seconda gara del Moto Gp elettrico, con Alessandro Zaccone, che dopo aver accusato qualche problema in prova grazie al lavoro dei meccanici, con una seconda e prima posizione ha conquistato il secondo posto della classifica generale.

Altro risultato felice arriva dal tracciato sterrato di Chiusdino (Siena) dove è arrivato il primo titolo italiano per il Team Red Racing grazie a Gianluca Credi nella categoria New Epoca, infatti, grazie ad un quarta e un primo posto è arrivata la seconda posizione di giornata ed il Titolo italiano Uisp Epoca New 2025.

Sul tracciato di Monterosato di Fermo si è corsa la quinta prova del Campionato regionale Fmi Marche - Abruzzo, dove Ivan Lucarelli nella categoria Veteran Mx 2 con un secondo posto dopo una caduta nella prima manche, ha vinto la seconda salendo sul gradino più alto del podio di giornata, al momento in classifica generale occupa la 2° posizione.

Ottima anche la prestazione di Taino Felici nella categoria SuperVeteran Mx 2 dove ottiene la terza posizione nella prima manche e secondo nella successiva chiudendo che gli vale il secondo assoluto di giornata ma il primo per quanto riguarda il campionato marchigiano, attualmente è secondo nella classifica generale di campionato.

Torna sul podio anche Riccardo Innamorati, che chiude in terza posizione assoluta di giornata nella categoria Rider Mx1. Adesso scatta un po’ di riposo per il Team Red Racing e piloti anche se gli allenamenti continueranno, per riprendere a fine agosto con la seconda parte della stagione di gare 2025.