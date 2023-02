Risveglio sotto la neve, ma oggi si torna in classe

La neve caduta abbondantemente nella mattinata di ieri ha spinto molte amministrazioni compresa quella di Fermo a chiudere le scuole. Con il trascorrere delle ore la situazione è tornataalla normalità anche se sono stati registrati alcuni disagi. L’arrivo della neve non ha colto impreparato il territorio con i comuni che hanno attivato il Piano neve: i primi fiocchi sono iniziati a cadere nella serata di mercoledì e già intorno alla mezzanotte i primi mezzi spazzaneve sono scesi in strada girando nell’area montana. Le precipitazioni nevose sempre più intense hanno spinto precauzionalmente ieri mattina a chiudere le scuole, praticamente tutte le scuole della media e alta Valtenna: Amandola, Montefortino, Montefalcone Appennino, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Falerone, Montegiorgio, Magliano di Tenna, Grottazzolina, Monte Urano, Torre San Patrizio, Rapagnano e anche il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro ha emesso l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

I disagi maggiori sono stati registrati nell’area montana dove la neve ha raggiunto circa i 40 centimetri, ma non è stato questo il problema principale, bensì il gelo. Infatti, alcuni lastroni di ghiaccio situati in vari tratti della sede stradale hanno provocato disagi alla circolazione delle auto. I vigili del fuoco sono stati chiamati a soccorrere diverse vetture in panne.

Nel pomeriggio di ieri la situazione è andata progressivamente migliorando, la rete viaria è stata mantenuta aperta in tutta la provincia grazie al lavori dei mezzi spazzaneve, gli unici disagi che rimangono anche per oggi sono legati al rischio di gelate notturne che possono creare pericolosi lastroni di ghiaccio. Tutte le scuole questa mattina hanno ripreso le attività, tranne quella di Santa Vittoria in Matenano che resterà ancora chiusa.

Alessio Carassai