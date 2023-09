Ritira 450 euro col Postamat rubato: a processo

I militari della stazione

carabinieri di Porto San Giorgio lo avevano denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Fermo per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di pagamento. Al termine delle indagini l’uomo, un marocchino di 44 anni residente a Fermo, è stato rinviato a giudizio Il malvivente, già noto alle forze dell’ordine, grazie alla perfetta conoscenza del territorio da parte dei militari sangiorgesi, era stato riconosciuto, anche all’esito dell’analisi di alcuni filmati di sorveglianza, nella persona che alla fine del giugno 2022 aveva utilizzato una tessera Postamat risultata oggetto di furto, per effettuare alcuni prelievi presso lo sportello di un ufficio postale in città, realizzando complessivamente un profitto illecito di 450 euro.

Il Postamat, infatti, era risultato essere stato asportato insieme al portafogli, quello stesso giorno, ad un’anziana mentre era impegnata nella spesa

in un centro commerciale del posto. Per il marocchino, ovviamente, immediata era scattata la denuncia a piede libero, alla Procura della Repubblica, per i reati di ricettazione ed indebito

utilizzo di carte di pagamento.

f.c.