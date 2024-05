Ritmi lenti e relax. Domenica sarà dedicata all’Otzio

Una giornata, quella di domenica prossima, completamente dedicata all’Otzio, nel significato originario del termine e, dunque, da trascorrere con ritmi lenti, tra relax, aggregazione, musica, conversazioni e bellezze artistiche e paesaggistiche offerte dal centro storico elpidiense. L’iniziativa è promossa dal progetto di ospitalità diffusa ‘Otzio’, va sotto l’efficace slogan ‘Che fai domenica? Otzio’. L’impostazione della giornata ricalca a grandi linee, quella della prima edizione: si parte con il Pranzo Condiviso: una lunga tavolata che si snoda per via Cunicchio in cui condividere cibo, vino, chiacchiere, giochi e risate (è l’unico momento a pagamento, con una quota di partecipazione 25 euro, prenotazione obbligatoria al 347 6205718) e, a seguire, alle ore 16, sempre al Cunicchio, esposizione e demo di acquerelli en plein air in collaborazione con Fermo Acquerello. Si prosegue nello spiazzo della San Martino (ore 17,30) con incontri e racconti con Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli, per una chiacchierata in cui ripercorrere il loro lungo viaggio in musica (ingresso libero). A seguire, dalle ore 19, allo Slargo dei Torrioni, ‘Musica dalla finestra’ con una selezione musicale a cura di Gianluca Palma da apprezzare gustando un aperitivo mentre l’illustratore Lufo si esibisce in un live painting al tramonto.