Ritorna ’Bimbi in bici’. Si va alla foce del Chienti

Ritorna ‘Bimbi in bici’, domani, dalle 16, su iniziativa della Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Biciclette), di Legambiente, del gruppo Skatenaty, col patrocinio del Comune. Una iniziativa che offrirà la possibilità di ammirare uno dei luoghi meno conosciuti di Porto Sant’Elpidio: la foce del fiume Chienti.

L’appuntamento per grandi e piccini è alle ore 16, alla piattaforma di basket (zona pineta) da dove il gruppo muoverà percorrendo il lungomare Europa fino ad arrivare sul Chienti dove ci sarà la presidente del circolo locale di Legambiente, Katia Fabiani, per un momento didattico. Dopodiché il ritorno alla piattaforma di basket per una merenda insieme, offerta da ‘Sì con te’.

Per festeggiare la mamma, tra tutte le partecipanti sarà estratto un buono offerto dal centro estetico Lilith. Una occasione utile per fare il punto della situazione sul ponte ciclopedonale sul Chienti che rientra nel più ampio progetto della Ciclovia Adriatica e i cui lavori stanno viaggiando con ritardo.