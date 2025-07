Ritorna il mercatino: "Memoria e bellezza, da 43 anni è giovedì". E si apre l’Archivio

Quanti giovedì ci stanno in quarantatré anni, quanta vita, visi, sorrisi, incontri? Per la matematica fanno 398 giovedì, in termini di mercatino di Fermo è un’infinità di cose da raccontare, di passaggi in biblioteca, almeno settemila persone ogni volta, di mostre e di curiosità, di spettacoli e di bancarelle, per grandi e piccini. È tutta qui la storia del mercatino del giovedì, non il solito mercatino, ma ogni anno qualcosa di unico, come spiega l’assessore alla cultura Micol Lanzidei.

"Il nostro mercatino è memoria, bellezza, creatività, è un patrimonio culturale e sociale, è un momento famigliare che fa da collettore per tutta una serie di realtà – dice –. Per questo è un successo sempre, teniamo aperti i musei fino a mezzanotte, la biblioteca ragazzi coi laboratori, il museo archeologico con l’impegno di William Timi e Javiera Castro. È una festa e ogni volta i musei portano a casa tremila ingressi, settemila la biblioteca".

Un indotto anche economico, lo sottolinea la presidente del comitato organizzatore, Daniela Del Bigio. "È sempre con una punta di orgoglio che annunciamo l’inizio di una nuova edizione, che sancisce la validità della formula e l’interesse sempre vivo verso questo appuntamento fisso dell’estate fermana – spiega –. Una manifestazione che è fatta di riti e tradizione, ma anche di continuo rinnovamento, il contesto è quello ideale, in tantissimi danno il loro contributo, a partire da tutti i componenti del comitato, gli sponsor, l’amministrazione comunale sempre al nostro fianco". Il sindaco Paolo Calcinaro tiene a sottolineare la vicinanza costante al mercatino, da sindaco e da fermano, per undici anni sempre presente e vicino a quella che definisce davvero una festa grande per l’estate di Fermo. Il direttore Bibi Iacopini ricorda che saranno nove anche quest’anno gli appuntamenti, tutti i giovedì tranne il 14 agosto che lascia lo spazio alla Cavalcata e si sposta a mercoledì 13. Sono 29 i nuovi espositori, su un totale di 178, per lo più del settore artigianale, arrivano da tutte e cinque le province delle Marche con presenze anche da Perugia, Napoli, Latina, Milano e Venezia. "La forza sta anche nell’impegno che tanti mettono per costruire il successo del giovedì, sottolinea Bibi, l’Asite garantisce l’accoglienza con un operatore ecologico dalle 18 alle 23 e poi ci sono tante cose da fare, ci sono i concerti della radio Stazione41 sulla strada nuova, ci sono i servizi di collegamento dalla costa col Summer bus. Davvero niente è lasciato al caso".

Novità di quest’anno è l’apertura per due serate, il 17 e il 24 luglio, dell’Archivio di Stato. La direttrice Francesca Mercatili spiega: "Mostreremo le pratiche edilizie di fine Ottocento, piccole opere d’arte eseguite a mano che documentano la trasformazione nel tempo del centro storico. È un viaggio suggestivo anche su Palazzo Strabone, sede dell’archivio, mostriamo luoghi di carta che sono anche intorno a noi, in occasione del mercatino che è un evento davvero unico". In biblioteca la direttrice Maria Chiara Leonori spiega che saranno impegnati i dieci ragazzi del servizio civile a guidare i visitatori, in mostra opere che richiamano al tema dell’alchimia, con il titolo "De segretis naturae". Per i bambini in biblioteca ragazzi ci sarà la possibilità di colorare le vignette tratte da un libro del Quattrocento, "Fior di virtù".

Immancabile sulla strada nuova il mercatino dei bambini, con 50 postazioni che vedono ogni anno alternarsi almeno 107 famiglie. Forte l’impegno della Carifermo, con Juri Di Tulli, responsabile hub Carifermo della città, che parla di un legame importante con un evento che è davvero punto di riferimento per il territorio tutto. Da domani, è di nuovo giovedì, a Fermo.