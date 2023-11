Ritorna il pattinaggio sul ghiaccio

Quello che sta per arrivare è il primo Natale dell’era Ciarpella e, stando alle prime anticipazioni, appare chiaro che gli amministratori non vogliono farsi mancare niente in termini di addobbi oltre che di occasioni di divertimento e svago e che vogliono farlo a tutto tondo, in ogni angolo del territorio, fermo restando che il fulcro della programmazione resta indiscutibilmente il centro città e Piazza Garibaldi in particolare. Innanzitutto, dopo svariati anni che non veniva riproposta, la prima novità che salta agli occhi è il ritorno della pista di pattinaggio, che ha sempre un suo fascino e, sotto Natale, è diventata un must per diversi Comuni, anche limitrofi. Sarà allestita in Piazza Garibaldi e, accanto, in luogo di un unico, grande albero di Natale, sarà realizzato un boschetto con 90 abeti rossi naturali, di varie altezze e dimensioni, illuminati con oltre 20mila micro luci a led. "L’allestimento di una Piazza Garibaldi punta a favorire la permanenza dei cittadini e richiamare un numeroso pubblico anche da fuori città" commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella. Per quanto riguarda la pista di pattinaggio, l’installazione sarà operativa dal 2 dicembre per cui si potrà cominciare a pattinare già dal primo week end del prossimo mese fino a gennaio, in quanto sarà smontata dopo l’Epifania.

"La pista di pattinaggio è una delle proposte di maggior richiamo – aggiunge Ciarpella – e ne abbiamo prevista una ampia, da 300 metri quadrati, che ci auguriamo piaccia a giovani e famiglie". Per il resto, in attesa di conoscere gli appuntamenti previsti per l’intero periodo natalizio (e deliberati lo scorso fine settimana dalla giunta), Ciarpella assicura che "il programma di Natale abbraccerà le diverse zone della città e coinvolgerà quartieri e associazioni anche se il fulcro resta in Piazza Garibaldi che vogliamo valorizzare con ambientazioni curate e attrazioni capaci di richiamare il pubblico. Vogliamo una piazza bella e viva, in cui respirare l’atmosfera festosa e dove i nostri concittadini e i visitatori abbiano piacere di trascorrere del tempo, aggregarsi trovando uno scenario suggestivo e grazie a un cartellone di eventi che, ci auguriamo, possa essere di incentivo anche per il commercio e che abbia un indotto positivo sulle attività della città". Una scelta diversa rispetto alla passata amministrazione che, lo scorso anno, aveva puntato su installazioni luminose in Piazza Garibaldi e dintorni.

Marisa Colibazzi