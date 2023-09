Ritorna la ‘Cena di fine estate’

Lo scorso anno è stato un successone in termini di adesioni e soprattutto di socialità e divertimento, per questo motivo l’associazione ‘Eccoppiazza’ ha allestito la ‘Cena di fine estate’ edizione 2023. L’evento si terrà in piazza Matteotti nel centro storico di Montegiorgio a partire dalle 20,30 di domani 8 settembre con tre tipologie di menù: carne, vegetariano e uno dedicato esclusivamente ai bambini proponendo comunque specialità locali, l’obiettivo infondo è quello di ritrovarsi insieme e divertirsi per celebrare la fine dell’estate. Ad allietare la serata ci saranno i concerti live di due gruppi: Billy Balla Reggae e The Gruve, inoltre sarà allestito un gioco a quiz dedicato alla nozioni della Dieta Mediterranea, per migliorare la conoscenza e sulle qualità di questo stile di vita, per il vincitore un abbonamento annuale per cineteatro ‘Manzoni’, per informazioni e prenotazioni 334-1876237.