Ritorna ’L’Approdo’ a Porto San Giorgio con Edoardo Manzoni: Mostra “Spine”

L’Approdo nel porto turistico torna con “Spine” di Edoardo Manzoni: il lavoro e il tempo, del mare e di chi lo vive. Dal 30 settembre al 31 dicembre: "Ciò di cui avevo bisogno per raccontare la storia delle persone e di questo posto, era lì, tra le ossa e la pelle delle barche". Così l’artista Edoardo Manzoni presenta “Spine”, la mostra che sabato 30 settembre, alle 18, vedrà la luce presso “L’Approdo”, il piccolo edifico degli anni ’50, testimonianza del primo pontile, recuperato dalla Marina di Porto San Giorgio e valorizzato dall’associazione Karussell, che lo ha reso polo d’arte contemporanea e residenza d’artista. Proprio come ospite dell’Approdo è iniziato il lavoro di ricerca di Manzoni, che in primavera ha avuto modo di vivere a pieno il Porto, insieme alle persone, le abitudini, i gesti e gli strumenti che lo compongono. Ciò ha dato vita ad un’arte figlia del patrimonio materiale e immateriale conservato nella tradizione marinara, e in cui ribolle la scoperta del rapporto intimo tra quegli oggetti dal sapore salmastro e le generazioni di marinai che li hanno toccati con mano. Continua sulla via della cultura il percorso della Marina, che sostiene la valorizzazione del patrimonio immateriale del luogo e una nuova vita dell’area portuale: "Il nostro obiettivo – sottolinea l’amministratore Renato Marconi – è valorizzare attraverso la cultura i territori".