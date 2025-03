Ritorna l’operetta al Teatro Comunale il 29 marzo alle 17 con un rarissimo titolo di F.Lehar ’Paganini’. L’operetta racconta in particolare un episodio storico (la relazione tra il giovane Paganini e la Principessa di Lucca Elisa Baciocchi- Bonaparte).

In scena gli artisti della "Compagnia Lirica Incontri d’Opera" in sontuosi abiti d’epoca. Nei panni di Paganini il tenore Angelo Caprara (in foto) affiancato dal violinista Luca Mengoni (che eseguirà oltre ai brani di Lehar anche un brano dello stesso Paganini) Elisa Bonaparte sarà il soprano Patrizia Perozzi (in foto), nei panni di Bella Giretti il soprano Camilla Pomilio e in quelli dell’impresario Bartucci il basso-baritono Davide Bartolucci.

Lo spettacolo sarà arricchito dalla partecipazione dell’attore Stefano Tosoni nei panni del generale napoleonico Conte Heudoville. Adattamento drammaturgico, regia, narrazione e costumi sono a cura di Paolo Santarelli. Le scenografie (in foto) sono state create dagli studenti del Liceo Caro-Preziotti-Licini di Fermo-Porto San Giorgio.

Gli appuntamenti della Rassegna "Ti Racconto l’Operetta ", voluta dall’Assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti per riscoprire la bellezza e il sentimento di questo genere musicale in voga tra fine ‘800 e primi del ‘900 , si concluderanno il 26 marzo con una celeberrima operetta di Carlo Ranzato "La Duchessa del Bal Tabarin". L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito. Info: 392- 4450125