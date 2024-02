Ritorno alla normalità per la scuola ’Bacci’

A distanza di due giorni dalla perdita di gas che aveva creato una certa preoccupazione nel complesso scolastico ‘Bacci’, nella giornata di ieri, l’amministrazione ha chiarito alle famiglie che la situazione era completamente rientrata e che, da oggi, ci sarà un pieno ritorno alla normalità anche per quanto riguarda la preparazione dei pasti della mensa scolastica (mentre l’attività didattica è ripresa regolarmente già il giorno dopo l’allarme). "A seguito dell’intervento di riparazione, - fa sapere il Comune – è stata effettuata una prova di tenuta dell’impianto e, successivamente, è stato riattivato, da parte di Italgas il servizio di fornitura presso la sede dell’Isc ‘Bacci’.

A partire da domani (oggi, ndr), sarà possibile tornare all’ordinaria gestione anche per le attività di cucina e cottura pasti". Si tratta di servizi che si svolgono in un’ala del complesso scolastico ‘Bacci’, destinati alla mensa delle scuole d’infanzia ‘Martinelli’, di quella di Casette d’Ete e di alcune classi della primaria di Piane Tenna. Non sono interessate da questo servizio né la primaria, né la secondaria di primo grado del capoluogo, di Casette d’Ete e di Cascinare in quanto non è stato attivato il tempo pieno.