’Ritratti di donne’, l’ultimo libro di Adolfo Leoni

In occasione della loro festa è uscito ’Ritratti di donne’, l’ultimo libro (il ventunesimo) di Adolfo Leoni, giornalista, scrittore e nostro collaboratore. Il volume edito da Albero Niro è già in libreria e tra poco inizieranno le presentazioni pubbliche. Il libro nasce "non per una questione di genere, che oggi va molto di moda - spiga l’autore – L’ho scritto per un rispetto profondo e per la stima verso il mondo femminile". Più volte Leoni, curioso di storia, ma non storico precisa, s’è imbattuto in personaggi femminili importanti che hanno incrociato, vissuto, operato nella città di Fermo e nelle sue terre d’intorno. "Noi – aggiunge - camminiamo le strade accompagnati dalle loro ombre, dai loro sembianti, dai loro sorrisi o dalle loro lacrime. Ci sono accanto. Ci siamo accanto. Non sempre ne siamo consapevoli. Ma senza questa consapevolezza ogni traccia di esse svanisce. Le donne più antiche vengono via via dimenticate. La memoria non è il nostro forte. È il nostro tradimento. I decenni scorsi hanno tranciato via i ricordi, come fossero retaggi o eredità senza alcun valore. Polvere da spazzar via. Per fortuna resta ancora, prima che sia seppellita dalle voghe attuali, una toponomastica o qualche targa, o qualche frammento a rammentare nomi in via di sbiadimento".

Dieci le donne raccontate dall’autore: sei lontane nel tempo, quattro moderne. Tutte con vicende che riguardano la città di Fermo. Amalasunta venne qui da Ravenna per proteggere suo figlio Atalarico dalla corte ariana. Ageltrude vi si rinchiuse per sfuggire ad Arnolfo re di Germania, concependo un diabolico piano per renderlo innocuo. E poi Berengaria che pose la prima pietra della grande chiesa di san Domenico. E Mitarella che riottenne i beni sottratti a suo fratello Rinaldo da Monteverde. E Bianca Maria Visconti che partorirà a Fermo Galeazzo Maria Sforza futuro quinto duca di Milano. E Mirihmah Sultan condotta prigioniera a Fermo, e poi amata e liberata da Saporoso Matteucci. E Clara Novello, soprano di fama, apprezzata da Rossini, e futura moglie del conte Giovanni Battista Gigliucci. E Ginevra Corinaldesi, primo medico delle Marche e secondo in Italia. E Madre Speranza che a Fermo prese in mano l’opera degli Artigianelli di don Ernesto Ricci. Infine, Joyce Salvadori Lussu, la libertaria, dalla dura scorza di donna sempre in cerca di novità e assetata di libertà. "Le donne scelte sarebbero state molte di più - precisa Leoni – Ma ho dovuto compiere una cernita sia nell’antico che nel contemporaneo".