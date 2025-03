Riunione di fuoco del Pd sulla proposta di grande coalizione

Ben lungi dall’affrettarsi a definire coalizioni e candidature, politici e civici elpidiensi continuano a gingillarsi in schermaglie scadenti, in un continuo rimescolare le carte che aggiunge confusione a confusione. Le ultime news raccontano di scenari ancora più confusi, con politici e civici che stanno brancolando nella nebbia di schieramenti ancora in abbozzo e dove un ex sindaco, Alessio Terrenzi sta facendo il ‘mazziere’. Così, ieri, le indiscrezioni giornaliere riferivano di una riunione infuocata del Pd per ragionare sulla proposta di Terrenzi di andare, per il bene del Comune, tutti insieme: Fi, civici di Terrenzi e di Pignotti (dunque la coalizione dell’ex maggioranza di governo della città), Pd ed altri con un candidato sindaco capace di conciliare, e soprattutto gestire, anime così eterogenee: non Mirco Romanelli candidato in pectore del centrosinistra cui sarebbe stato chiesto di fare un passo indietro sacrificando la sua candidatura sull’altare di una ‘solidarietà cittadina’, ma Rossano Orsili, lo stesso che, pochi giorni fa, aveva chiuso con un centrodestra spaccato, dicendo di volersene restare a casa e che, ancora ieri, continuava a smarcarsi da questi rumors. Resta fuori da queste manovre, Fd’I, affatto interessa a una grossa coalizione: "I problemi attuali li hanno creati altri, noi non abbiamo avuto responsabilità di governo, perché dovremmo farcene carico? Noi continuiamo a inseguire l’unità del centrodestra, mentre c’è chi dà credito all’idea di una grande accozzaglia tra Terrenzi, la Marcozzi (quindi Fi), Pignotti, Alessandrini (quindi Pd)".

Opposte le versioni del centrosinistra dove, in realtà, c’è chi a mezza voce, conferma che sì, le cose stanno pressappoco così. Ma, in generale, sul fronte del centrosinistra le indiscrezioni vengono smentite e ricondotte alla volontà del centrodestra di scompaginare le carte in casa Pd e alleati per nascondere le loro spaccature: "Stiamo andando avanti per la nostra strada e vediamo gli sviluppi che potranno esserci; nella riunione abbiamo parlato di liste; il nome di Romanelli è ancora in campo; l’incontro con Terrenzi è uno dei tanti". Sul centrodestra le frecciate sono per Fd’I "con cui si era parlato di grossa coalizione dopo la caduta di Pignotti. Ma adesso quello che si fa a Sant’Elpidio a Mare lo decide Fd’I di Porto Sant’Elpidio che è contraria. Facciano chiarezza tra loro, prima di venire a guardare in casa nostra". La tragicommedia non finisce qui.

m.c.