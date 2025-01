Riuso, il Pd: "Il bando deserto è una sconfitta"

La consigliera del Partito democratico, Annalinda Pasquali, torna sul centro del riuso e risponde al vicesindaco, Andrea Balestrieri: "L’amministrazione pubblica un bando che va deserto e per Balestrieri è una mia sconfitta. Siamo seri. Prenda atto – continua l’esponente locale dei dem – che da marzo a ora le sue azioni e proposte per il Centro sono state fallimentari e se ne assuma la responsabilità anziché scaricarla su altri".

La dem Pasquali ricorda che fin da aprile scorso "quando è stato portato il nuovo regolamento in consiglio, ho dichiarato che un futuro bando non avrebbe riscosso interesse da parte delle associazioni visto che si è ulteriormente ingessato il Centro col ‘regolamento regionale’, che non valorizza l’accoglienza e la distribuzione dei beni conferiti. E, ripeto che la differenza di soli tre articoli tra linee guida e regolamento non giustifica la chiusura del Centro".

Adesso, c’è un’associazione interessata alla gestione: "Poiché avrà accesso ai materiali della Protezione Civile ricoverati in quegli spazi, credo vada fatta ogni valutazione affinché tutto quanto in uso dalla Protezione Civile rimanga in ordine ed efficiente, e il nuovo gestore non crei intralcio ma collabori con le associazioni di Protezione Civile che sono lì".

m.c.