Rivafiorita, locale assegnato al Rotary

La Giunta municipale ha preso in considerazione la richiesta di utilizzo di uno dei locali della villa comunale Rivafiorita pervenuta dal Rotary Club di Porto San Giorgio e ha dato parere positivo alla richiesta fatta dall’associazione. Infatti la giunta ha valutato che il Rotary Club di Porto San Giorgio è attivo nel campo sociale e culturale e che da anni collabora con il Comune. Sentito per le vie brevi, il dirigente del settore cultura, il quale ha confermato che il piano terra della villa è occupato dal “Museo del mare”, mentre i piani superiori risultano attualmente liberi e possono essere proficuamente utilizzati per fornire una sede sociale alle associazioni che ne faranno richiesta.

Considerato altresì che la normativa pone grande attenzione al sostegno dell’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, riconoscendo il valore e la funzione sociale del Rotary e in considerazione della valenza sociale e culturale della collaborazione operativa in atto tra l’associazione Rotary Club ed il Comune ha deliberato di assegnargli la stanza di lettura, posta a sinistra rispetto all’entrata centrale della villa comunale Rivafiorita. La giunta ha inoltre stabilito in 500 euro l’importo annuo del canone da versare al Comune, comprensivo del rimborso forfettario per utenze, per la durata di un anno dalla sottoscrizione della convenzione.

s.s.