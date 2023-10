Rivalutare Alessandro Manzoni. Incontro con Silvia Truzzi

Rivalutare Alessandro Manzoni, non relegare i suoi noti "Promessi sposi" a testo meramente scolastico che generazioni di studenti hanno letto solo sui banchi. Si propone di presentare la figura di questo grande letterato rendendone il messaggio sempre attuale, l’incontro in programma lunedì, alle ore 16, alla Sala dei Ritratti di Palazzo dei Priori a Fermo, ad ingresso libero, dal titolo "Manzoni sì, Manzoni no", organizzato con il patrocinio del Comune di Fermo, in collaborazione con la Casa Museo Arnoldo Anibaldi di Monte Urano. A parlarne saranno Silvia Truzzi, giornalista e scrittrice che proprio recentemente ha scritto un articolo dal titolo ‘I promessi sposi: altro che bandirli, bisogna riscoprirli’, in risposta a quanto sollevato da qualche intellettuale che invece aveva additato Manzoni come autore non idoneo, superato, passivo per le giovani generazioni, Manuela Marchetti e Nanda Anibaldi.