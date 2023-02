"Rivogliamo le campane per la raccolta differenziata"

"Le ultime isole ecologiche destinate alla raccolta di vetro e alluminio sono state tolte, ma l’amministrazione non ha lasciato alcuna alternativa". Una segnalazione che arriva da diversi cittadini che ora hanno difficoltà a svolgere la differenziata in autonomia. "Esistevano in alcune zone del paese campane per la raccolta di vetro e alluminio – spiega Simone Carducci, rappresentante del gruppo Una Nuova Stagione –. Non vogliamo creare polemiche ma solo chiedere di ripristinare un servizio utile o creare una valida alternativa. Non tutti possono recarsi all’Ecocentro per smaltire i rifiuti negli orari stabiliti. Quindi queste campane erano comode per i cittadini che in totale autonomia, quando potevano si recavano sul posto. Va precisato anche che spesso le campane venivano utilizzate impropriamente, nel senso che qualcuno sfruttava l’occasione per gettare materiali non idonei, spesso anche persone di passaggio non residenti a Montegiorgio. Però togliere le campane di punto in bianco, senza comunicare nulla ai residenti e senza allestire un servizio analogo, ha creato diversi disagi nello smaltimento".