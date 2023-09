Rivoluzione al Montani: "Settimana corta, scuola vivae aperta a tempo pieno"

Una scuola che compie 170 anni ma che riesce ad essere nuova di zecca. Apre i festeggiamenti per un compleanno importante l’istituto tecnico Montani, e lo fa con una rivoluzione con docenti appassionati e ragazzi protagonisti. La dirigente Stefania Scatasta mette in piedi un anticipo della festa, a Palazzo dei Priori, con le istituzioni del territorio, la sottosegretaria Catia Albano, il consigliere regionale Putzu, il sindaco Calcinaro, l’assessore Lanzidei. E poi le famiglie, gli studenti di ieri e di oggi: "Vorremmo raccontarvi un nuovo cammino, è un anno speciale, compiamo gli anni, c’è in tutti noi la responsabilità di portare un progetto ambizioso e conosciuto a tutti i livelli". Inizia già oggi una organizzazione didattica diversa, una scuola aperta tutto il giorno tutti i giorni, sabato escluso: "La scuola come centro di aggregazione culturale, incontro e confronto nello studio. Quello che vogliamo è una scuola vivace e viva, l’idea è di potenziare sempre il talento dei nostri ragazzi". Il vicepreside, Daniele Trasatti, spiega: "La scuola aperta a tempo pieno è una esperienza che facciamo tutti i giorni con i convittori, una cinquantina quelli che vivono con noi, cento quelli che restano in semiconvitto fino alle 18. Con la settimana corta per tutti si rientra di pomeriggio, per un giorno curriculare e altri per i vari progetti, il bacino di utenza con sistema di trasporti consente il rientro alle 17. Lavoreremo sull’educazione civica, sulla certificazione linguistica, sulla multimedialità, la domotica, la meteorologia, i droni, su temi come la cyber sicurezza. Sul futuro da costruire coi ragazzi". L’altra novità riguarda il bar del biennio, ampliato e sistemato, per accogliere i ragazzi in pausa pranzo, con un sistema di prenotazione via app di merende e di pranzo, distribuito giornalmente: "Ci è stata riconsegnata la sede della meccanica dopo i lavori della Provincia, tanti locali sono tanti nella nostra disponibilità, con laboratori di microbiologia, di igiene, con l’uso della stampante 3D e di apparecchiature rinnovate".Dietro la meccanica al museo Miti c’è l’indirizzo di trasporto e logistica, nautica e aereonautica, oltre al simulatore navale arriva anche un laboratorio di simulazione di una torre di controllo, grazie a finanziamento ad hoc per trasporto e logistica. Quest’anno si diplomano i primi ragazzi: "Cominceremo a far volare il nostro aeromobile ultraleggero, a Montegiorgio, dove pure è organizzato l’indirizzo di agraria che avrà una serra con importanti tecnologie e sarà utilizzata a pieno ritmo già il primo giorno. Sempre ad agraria arriverà un laboratorio per la trasformazione dei prodotti, per la birra, il formaggio, la confettura, per coprire tutta la filiera del settore", prosegue Trasatti. La scuola ha ancora lavori in corso, al tetto del triennio, all’area dell’elettronica, altre gru arriveranno ma intanto "si continua a costruire i rapporti con le aziende – come spiega il secondo vicepreside, Barbieri –, per intercettare il mondo in evoluzione".

Angelica Malvatani