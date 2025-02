Rivoluzione della sosta. Dal centro all’ospedale, parcheggio gratuito con il disco orario

Una rivoluzione gentile del sistema di parcheggi, al servizio del centro e dell’ospedale Murri. Dopo la decisione di togliere tutti i sistemi di pagamento dai parcheggi di competenza del comune, il sindaco Calcinaro, con il vice sindaco Mauro Torresi e il comandante della polizia municipale Vittori Palloni, hanno studiato una organizzazione con il disco orario che possa risolvere problemi e offrire possibilità: "Il punto fermo è quello di garantire accessibilità al centro e all’ospedale, evitare disagi e problematiche. Per questo abbiamo pensato per le ex zone blu un piano orari con tante positività, in centro la sosta è consentita per 120 minuti, due ore durante le quali si possono fare commissioni senza creare stanzialità".

L’orario regolamentato arriva fino alle 13, per non creare difficoltà ai vari locali e ai ristoranti aperti per pranzo, dunque dalle 7 alle 13 si parcheggia per due ore su via Veneto, Piazzale Carducci, via XX Settembre, piazzale Michelangelo, via Ognisanti, piazzale Santoro. Pomeriggio libero sempre, resta a pagamento il parcheggio del tribunale, di servizio proprio per chi deve accedere alla struttura di corso Cavour altrimenti irraggiungibile.

Per i residenti ci sono i permessi, l’area Vallesi resta libera invece fino alle 16, poi avrà il disco orario della durata di un’ora: "E’ l’idea che abbiamo per dare spazio ai dipendenti del tribunale e per i docenti del Montani, in modo da lasciare libera via Bellesi, sicura per il transito a piedi degli studenti", aggiunge il sindaco. Intorno all’ospedale Murri la sosta dura invece 150 minuti, dalle 8 alle 18, quando iniziano gli orari di visita ai degenti: "Anche qui, ci è parsa un’azione di vicinanza ai cittadini quella di garantire due ore e mezza coperte dal disco orario su via Murri, via Medaglie d’Oro, via Bacci, via degli Scavi Archeologici, via Mestichelli. È una zona che va curata con maggiore umanità e attenzione, di certo non ci mettiamo a fare cassa su questa situazione. Quello che posso dire è che controlleremo con attenzione che non si acceda di continuo per spostare il disco orario, perché non è rispettoso nei confronti della città e degli altri. Di sicuro avremo buon senso se ci saranno ritardi di pochi minuti ma i vigili saranno presenti e attenti".

Si comincia col nuovo sistema dal prossimo giovedì 7 febbraio, i cartelli ci sono già, il vice sindaco Mauro Torresi ha lavorato con attenzione a questo piano: "Pensiamo che possa dare vantaggi a tutti, a chi va in ospedale, a chi non deve più pagare, a chi lavora in centro e chi deve fare commissioni. Ricordiamo la navetta gratuita dal Terminal per il centro, per chi dovesse lasciare l’auto per parecchie ore, e siamo pronti a nuovi aggiustamenti se ci dovesse essere la necessità".

Angelica Malvatani