Porto Sant’Elpidio, 23 agosto 2025 – Non si sentiva bene, ieri mattina, Roberto Campione, 20 anni. Quando si è alzato, lo aveva detto anche alla mamma, poi nel volgere di pochi minuti, quel malessere gli è stato fatale. Erano le 8,45 quando è stato allertato il 118. Inutili i soccorsi del personale dell’automedica e dell’auto infermieristica delle Croci Azzurre di Porto San Giorgio e Sant’Elpidio a Mare, inutile l’intervento dei militi della locale Croce Verde che hanno dovuto ammettere la loro sconfitta dopo innumerevoli tentativi.

Inutile ogni disperata preghiera a cui si sono aggrappati i genitori che si sono trovati a vivere quel dolore lancinante e incancellabile che solo la perdita di un figlio, appena ventenne, può portare.

La tragedia si è consumata nell’abitazione di via Martiri delle Foibe e le urla disperate e strazianti della mamma hanno richiamato i vicini, hanno fatto accorrere tante persone che conoscono quella famiglia, quel ragazzo, e che sono rimaste in strada, sconvolte e incapaci di accettare una morte che arriva a una così giovane età. Ieri mattina, sul posto anche i carabinieri per le operazioni di prassi. Il corpo di Roberto è stato portato all’obitorio di Fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico legali e tossicologici del caso (Roberto soffriva di qualche allergia) che potranno dare una risposta a una famiglia distrutta che cerca il perché di tanto dolore e di una perdita così devastante.

In prima battuta, nell’immediatezza dei soccorsi, si è ipotizzato un arresto cardiocircolatorio. La famiglia non è originaria di Porto Sant’Elpidio ma abita qui da tempo. “Non lo diciamo tanto per dire visto quanto accaduto, ma questa è davvero una famiglia per bene, molto unita. Proprio brave persone. E di Roberto che dire? Un ragazzo troppo bravo, educatissimo, gentile, rispettoso. Tanto per fare un esempio: l’altra sera, c’è stata una festa cui hanno partecipato le famiglie del quartiere. Lui, intorno alle 23,30, prima di andare a proseguire la serata con gli amici, ha tenuto ad avvertire i suoi che stava uscendo”.

Un’attenzione gentile, e per niente scontata, verso i genitori che non è stata una sorpresa per chi lo conosceva, “perché lui era così”. Praticava karate, Roberto era in forma e “in questi ultimi mesi era proprio molto contento – prosegue il racconto dei vicini – perché aveva trovato lavoro in un’azienda del comprensorio. Era un buon ragazzo e non riusciamo a capacitarci che non c’è più”.