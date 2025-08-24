Roberto morto all’improvviso a 20 anni, candele bianche e commossa veglia per ricordarlo

Porto Sant’Elpidio, 24 agosto 2025 – Il giorno dopo la ferale notizia della morte improvvisa ad appena 20 anni, di Roberto Campione, l’incredulità di una intera città regna sovrana, insieme alle infinite dimostrazioni sincere e accorate di vicinanza ai genitori, al fratello di questo ragazzo, tramortiti da un dolore impossibile da descrivere, figuriamoci da sopportare sapendo di dover imparare a convivere con una assenza così pesante e con un vuoto incolmabile nel cuore e nell’anima.

Una morte improvvisa che ha profondamente colpito tutti, a partire dagli amici di Roberto che, ieri sera, hanno voluto ritrovarsi, insieme a residenti e cittadini, in collaborazione con l’Associazione di quartiere San Filippo, sotto casa del giovane, in via Martiri delle Foibe, per poi dare vita a un corteo, cui avrebbero partecipato anche i familiari, illuminato da candele bianche, fino all’anfiteatro del Parco San Filippo per un momento di preghiera e di raccoglimento guidati da frate Luca.

Lo stesso anfiteatro dove Roberto con gli amici trascorreva tanto tempo libero, un luogo pieno di ricordi fatti di allegria, scherzi e divertimento. Una veglia con lancio finale di lanterne: gesti semplici, dettati dalla fede e dal dolore per un ragazzo che ha lasciato troppo presto la comunità in cui viveva e dove in tanti lo stanno piangendo, ancora attoniti e increduli. Intanto, è stato fissato per domani, l’esame autoptico, dopodiché il corpo di Roberto sarà finalmente riconsegnato ai suoi cari, magari insieme a risposte ai loro tanti perché. I funerali non sono stati ancora fissati ma è presumibile che l’ultimo saluto a Roberto potrà avvenire martedì.

“Non esistono parole o spiegazioni di fronte alla morte di un ragazzo di vent’anni. Un abbraccio e tutta la vicinanza possibile ai familiari di fronte a questo dolore enorme” il cordoglio del sindaco Massimiliano Ciarpella. “Ci sono notizie che lasciano senza fiato, che spezzano il cuore e che nessuna parola potrà mai davvero spiegare o consolare – ha aggiunto il vicesindaco Andrea Balestrieri – Roberto se n’è andato troppo presto. A soli 20 anni. Non è giusto, non lo sarà mai. In questi momenti, il dolore è troppo grande e ogni parola sembra fuori posto. L’unico vero sostegno è il silenzio, pieno di rispetto e di affetto".