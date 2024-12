Roberto Rossetti ospite al teatro delle Api con ’I tre moschettieri’

Gli ’Amici della musica’ hanno scelto l’arte come tema della 13esima edizione de ‘La musica è’ (sabato, alle 21, Teatro delle Api) appuntamento che propone canzoni, danza, recitazione, che è a ingresso libero e il ricavato sarà devoluto alla Croce Verde. Special guest: Roberto Rossetti, attore e regista di Sant’Elpidio a Mare, che sta portando in scena, nei maggiori teatri italiani il musical ‘I tre moschettieri’. "Sono onorato di partecipare – commenta –. Porterò un testo che parla di cosa significhi essere artista, scritto mentre stavo svolgendo attività alla Croce Verde". Si esibirà anche Natascia Frezza, ballerina diplomata all’Accademia di danza del Teatro alla Scala di Milano. Sul palco, i cantanti: Paolo Ripani, Doralia Tomassetti, Ilaria Valentini, Beatrice Belleggia, Vanesa Martellini, Irene Laslo, Monica Mollica, Diego Quaranta, Giulia Mancini, Annalisa Marcucci, Fabio Zampaloni, Maia Zymenok, Alessandro Maranesi; gli attori di Progetto Creazione: Elisa De Matteis, Cesare Maurizi, Tommaso Ferrara. Per la danza: la Compagnia del Fiore, Asd Artistica Porto Sant’Elpidio, Dance Festival Club, Carillon Dance Experience e Dragonfly. Sul palco la band con Andrea Zaccari (basso), Tullio Gualtieri (tastiere), Davide Di Luca (chitarre) e la new entry Alessandro Svampa (batteria). Le coreografie sono di Materiaprima di Marcella Mazzoni. Presentano Francesca Belli, Edelwais Ripa e Paolo Paoletti. "E’ una delle serate più emozionanti e partecipate del nostro cartellone natalizio" le parole di vicesindaco Andrea Balestrieri e assessore alla cultura, Elisa Torresi. Per Quaranta e Simoni "c’è bisogno di emozioni e l’obiettivo della serata sarà regalare al pubblico la voglia di emozionarsi". Per Giampiero Vagnoni (Croce Verde) "è un piacere partecipare a questo evento che è un contenitore di arti varie e un bel momento di aggregazione".