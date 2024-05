Un festival nel nome di Roberto Straccia, il giovane trovato morto nel 2011

Fermo, 12 maggio 2024 – Sport, solidarietà, amicizia. Questi i protagonisti del ‘The Cage’ che si terrà a Petritoli nei giorni dal 28 al 30 giugno, in memoria di Roberto Straccia, il giovane di Moresco scomparso da Pescara poi trovato senza vita a Bari nel 2011. Da una parte la lunga vicenda giudiziaria portata avanti dalla famiglia per cercare la verità sulla morte di Roberto, dall’altra la volontà dei giovani di non dimenticare mai la vita di Roberto. Il progetto ‘The Cage’ è stato presentato ieri alla presenza di tutti i soggetti coinvolti nel format. Il gruppo di giovani ideatore dell’iniziativa rappresentato da Ferdinando Verdecchia, il sindaco Luca Pezzani e l’assessore Marco Vesprini da sempre legato a Roberto Straccia e presidente dell’Associazione che porta il suo nome (‘In cammino con Roberto Straccia’) il consigliere Andrea Putzu ed il papà di Roberto, Mario Straccia.

‘The Cage’ sarà una sfida di calcio tre contro tre che si giocherà in una sorta di gabbia montata in piazza Primo Maggio a Valmir di Petritoli, con regole diverse da quelle del calcio a 5. Oltre a tanto sport la tre giorni prevede anche la degustazione di prodotti enogastronomici a cura dal Centro famiglie Valmir presieduto da Maria Teresa Curti e tanta musica. Il format ‘The Cage’ curato in ogni particolare, ha visto anche il coinvolgimento dell’istituto scolastico di Petritoli. E’ stata infatti la studentessa della seconda media Ilaria Vitali, a realizzare il logo della manifestazione.

La presentazione dell’evento per Roberto Straccia

"Non si può che essere fieri di tanto entusiasmo giovanile – ha detto Pezzani – che esprime quanto il nostro paese ami il calcio ed il sociale. Non è un caso che l’iniziativa coincida con la vittoria del campionato che porta la Asd Petritoli in Prima Categoria". "L’idea è nata a tre o quattro ragazzi – ha raccontato Verdecchia – oggi siamo un gruppo di circa 15. Ci aspettiamo un’iscrizione numerosa e invitiamo tutti a partecipare". Moderatore dell’incontro, che tanto impegno ha dedicato alla realizzazione dell’iniziativa, è stato Vesprini, gancio tra i ragazzi e la famiglia Straccia, a cui è vicinissimo da sempre. "Quando i ragazzi sono venuti da me a propormi l’iniziativa da dedicare a Roberto – ha detto Straccia – sono rimasto incantato da tanta bellezza custodita nella loro umiltà, gentilezza e genuinità. Per tanti anni abbiamo affrontato odissee legali per cercare la verità sul destino di mio figlio, rimanendo sempre delusi da certi ruoli ricoperti dagli adulti. Nello stesso lungo tempo, ho scoperto e oggi confermo, la grandezza dei ‘giovani’ che hanno tanto da insegnare nell’aspetto più importante della vita: il rispetto per il prossimo".