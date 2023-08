Rocca Tiepolo ospita ’Norma’ di Bellini

’Norma’, celebre opera di Vincenzo Bellini, è stata scelta per la terza tappa del ’Summer Opera Festival’ dall’agenzia Eclissi, in collaborazione con l’associazione Incontri d’opera e l’Assessorato alla cultura. Sarà rappresentata a Rocca Tiepolo alle ore 21,30 di domani, domenica 6 agosto. L’idea del regista Paolo Santarelli è quella di rivelare al pubblico i fatti storici che fanno da sfondo alla creazione artistica in un meraviglioso viaggio tra musica, storia e letteratura: il tutto arricchito dalla bellezza e dalla ricerca dei particolari scenografici e da costumi rigorosamente d’epoca. Le tracce narrative che introdurranno i vari atti guideranno lo spettatore alla comprensione non solo della trama ma soprattutto delle emozioni nascoste nella musica e nel libretto. "La serata si unisce alle positive esperienze della lirica ottenute nelle precedenti date in teatro del cartellone della cultura", sottolinea l’assessore Carlotta Lanciotti.

Lo spettacolo vuole altresì essere un omaggio al celeberrimo soprano Maria Callas a 100 anni dalla morte. Interpreti principali dell’opera saranno: Patrizia Perozzi (Norma), Dario Ricchizzi (Pollione), Valentina Coletti (Adalgisa), Davide Bartolucci (Oroveso) e Tommaso Mangifesta (Flavio-druido). Davide Martelli sarà al pianoforte, narrazione regia e costumi sono curati da Paolo Santarelli mentre le scenografie sono prodotte dal liceo artistico Preziotti-Licini di porto san giorgio I’ingresso al costo di 15 euro (prenotazioni al numero 392.4450125, prevendita circuito Ciaotickets. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà in teatro.