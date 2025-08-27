Rocca Tiepolo torna a ospitare ’Flebo d’amore’

Rocca Tiepolo torna ad ospitare dopo due anni "Flebo d’amore" la soap opera teatrale ambientata in una comunità estiva sangiorgese andata in scena la prima volta il 17 agosto 1991. La nuova puntata sarà rappresentata sabato 30 agosto, ore 21, a Rocca Tiepolo con il patrocinio del comune di Porto San Giorgio. Nella presentazione della soap si rende noto che molti dei suoi 32 interpreti sono gli stessi del 1991 e provengono da diverse regioni. Ad unirli è un’antica amicizia sin dall’adolescenza, nata sulle scale del condominio "Primavera" quando non c’erano ancora i lampioni sul lungomare nord e la Stella Adriatica era un chiosco di legno gestito dalla mitica Marì.

L’opera parla molto della città di Porto San Giorgio, ieri ed oggi, molto dei sangiorgesi, vizi e virtù, e dei loro mutamenti negli anni. Rappresentata la prima volta il 17 agosto 1991, la nuova edizione 2025, scritta da Enrico Gallina e Pierpaolo Pascali che ha curato anche la regia, propone in particolare due nuovi personaggi, ben inseriti nel contesto dell’opera, con Laura Fontana nella parte dell’italo-australiana Alessandra, e Max Girombelli in Angelo, l’amico del cuore di Fiammetta (Lucrezia Donzelli).

Il tema centrale è la metamorfosi, con riferimenti a riflessioni su temi universali come l’amore e la vecchiaia, e su problematiche sociali, il bullismo e le devianze. La struggente nostalgia per i sapori, i rumori e i profumi del passato viene ben interpretata con il monologo dal significativo titolo "Il mal de lu portu" di cui soffre Amadou (Fabrizio Federici) dal Burundi.

L’Africa è parte della trama che, impreziosita dalle poesie di classici, come Shakespeare, Ariosto, Leopardi, Dickinson, e di contemporanei (Daniela Attanasio, Claudio Damiani, Luigi Di Ruscio, Nazim Hikmet), ruota attorno alle vicende della famiglia Baldassarre dei Ridolfi, di antico e nobile lignaggio sangiorgese. All’Africa è rivolto il progetto Nova Spes Foundation, nel ricordo di Massimiliano Biondi, tragicamente inghiottito dal Ticino nel 1997, per il quale è promossa, quella sera la beneficenza ad offerta libera, in favore di un polo scolastico in Rwanda per le bambine e i bambini tra i quattro e i tredici anni.

Nel finale, il pubblico sarà protagonista attivo dello spettacolo, partecipando alla "Festa del Lento", un mix danzante di poesia e musica, organizzata dalla sovrintendente Beatrice (Micaela Salvatelli) del teatro Primavera. L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento del numero massimo dei centocinquanta posti consentiti.

Silvio Sebastiani