Rocchegiani e Rotoni nominati soci onorari

Il Rotary Club Alto Fermano Sibillini ha nominato soci onorari il prefetto di Fermo, Michele Rocchegiani, e il sindaco di Servigliano Marco Rotoni. La cerimonia è stata celebrata nella cornice di Villa Serita in presenza del governatore Gesualdo Angelico, il quale ha avuto l’occasione di visitare alcune eccellenze del territorio come la Casa della Memoria di Servigliano e il museo del cappello di Montappone, oltre ad incontrare gli amministratori del territorio.

Al termine dell’intensa giornata vissuta al fianco del Rotary Club Alto Fermano Sibillini, il governatore Gesualdo Angelico ha inviato parole di ringraziamento al presidente Michele Tarulli: "Ringrazio il Rotary Club Alto Fermano Sibillini per la intensa, bella, produttiva giornata passata in occasione del mio recente incontro con il Club. Un Club dinamico, attivo, compatto e, soprattutto, perfettamente inserito nel tessuto sociale del territorio. L’emozione provata dal prefetto e dal sindaco nel ricevere la spilla di Socio Onorario, era autentica e sincera, a dimostrazione del fatto che hanno ritenuto un onore riceverla perché riconoscono il Rotary come un’Associazione affidabile e seria di cui si può andare orgogliosi di appartenere, anche se in modalità onoraria. Questo, gentile presidente Michele Tarulli, grazie all’ottimo lavoro che avete svolto e al vostro costante impegno verso la comunità in cui operate: ti prego di trasmettere ai soci, a tutti i soci, il mio sincero apprezzamento per quanto di importante e proficuo fate. Ti ringrazio anche per la stupenda attenzione che avete prestato ad Anna Maria e a me, facendoci sentire ben accolti e tra amici. Come avrai modo di appurare non sono prodigo di complimenti e se li faccio è perché lo sento sinceramente".

Sempre a cura del Rotary Club Alto Fermano Sibillini, domenica 1° ottobre avverrà l’inaugurazione dei percorsi della Libertà ’Freedom Trails’, evento organizzato in collaborazione con le associaizoni locali. Inoltre, sono previsti altri eventi di spessore nel mese di ottobre: venerdì 13 ottobre, la conferenza di Daniele Paci, autore del libro ’La spesa felice’; sabato 28 ottobre, la visita del sottosegretario Vittorio Sgarbi.