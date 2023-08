’Rock&Roll sotto le stelle’ in stile anni ’50

L’associazione di commercianti Vivi il centro ha organizzato per domani, una serata Rock& Roll sotto le stelle, per le vie del centro di Porto Sant’Elpidio. Torneranno a rivivere gli anni del rock’n roll e dello swing, gli anni del boom economico, delle auto decapottabili, della brillantina. Per una notte, il centro tornerà indietro nel tempo, agli anni ’50, divertenti e scanzonati. L’invito che gli organizzatori rivolgono a quanti vogliono partecipare è indossare outfit anni ’50 anche perché sono previsti premi per le coppie più vintage. Per il resto, basterà tuffarsi nel divertimento, dalle 19.30 in poi, con spettacoli dance con la Swing Dance School, con le migliori band, dai Rochingo Fifties agli Ol’boogies e Rokabilly Band, e ancora Elvis on tour, The Carribean Delights, Trio Wooden & Friends, Gallo & the Rockin’ Seeds, con altri grandi ospiti, corsi di ballo gratuiti, photobooth, area bimbi, vintage car. Ingresso libero.