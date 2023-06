Rogante: "Sicurezza prima di tutto Opportuno un controllo dei pini"

In questa settimana sono collassati e caduti nel territorio comunale di Porto San Giorgio due grossi pini e solo per fortuna non hanno provocato incidenti, che potevano essere anche molto gravi. Il consigliere comunale di maggioranza, Andrea Rogante, considerati gli accadimenti e il rischio che possano ripetersi con esiti diversi, dice di ritenere doveroso un confronto con l’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli, il sindaco, Valerio Vesprini, e lla Giunta municipale nella sua interezza: "A mio avviso – sottolinea - è opportuno un controllo a tutti i pini perché l’estetica e la salvaguardia del verde sono sì importanti, ma se si constatasse che qualche pianta è pericolosa sarebbe doveroso metterla in sicurezza o, non dovesse esserecove ció non sia possibile, un’idea potrebbe essere ripiantarne una giovane perché ricordiamoci che non va aspettata là tragedia. Io mi sono già confrontato con l’assessore di competenza e a breve faremo una riunione per mettere in atto un piano di verifica da parte di esperti per la salvaguardia e la sicurezza che è quello che più ci preme".