Rognini: "Noi bravi a riprenderla. Loro hanno fatto qualcosa in più"

Sapeva, il vice allenatore della Pianese, Diego Rognini, in panchina al posto dello squalificato Birindelli (al pari del colloga Palladini), che le emozioni, in panchina, sarebbero state tante. Nel coprire il ruolo, nel vedere i ragazzi all’opera. E non vedeva l’ora di viverle. La gara del Comunale, con la Sambenedettese, non ha disatteso le aspettative. "Eravamo consapevoli che sarebbe stata una gara tosta, di categoria – ha commentato il mister – e così è stato. Abbiamo affrontato una squadra ben allenata, forte e con buoni giocatori. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà in più, che ci ha portato a subire il gol. La reazione, però, è stata importante: rispetto alla gara con il Carpi, stavolta siamo riusciti a rimetterla in equilibrio".

Poi passa all’episodio chiave, che ha visto i suoi arrivare all’uno a uno invece che al possibile 0-2. "Tra la chiamata all’Fvs, che è andata a buon fine, e il gol del pareggio, la partita si è girata – ha proseguito Rognini nella sua analisi –. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ la velocità dei loro attaccanti e abbiamo dovuto correre molto all’indietro. Siamo arrivati un po’ corti, ma i ragazzi hanno combattuto, sono rimasti sul pezzo e hanno fatto una prestazione da squadra di categoria. Se fosse stato un match di boxe, forse avrebbero fatto qualcosa in più loro, ma non ci sarebbe stato un grande scarto. È stata una partita equilibrata".

Proprio sul ruolo dell’Fvs (Football Video Support, innovativo strumento tecnologico a supporto degli arbitri, una sorta di Var). "Incide a livello emotivo – ha chiuso Rognini –, perché il calcio è un gioco di relazioni. Un episodio cambia tanto, lo abbiamo visto nelle prime giornate: un rigore dato o non dato può ribaltare i risultati. È utile, dobbiamo abituarci a gestirlo".

Angela Gorellini