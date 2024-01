Rogo in appartamento, sei evacuati

Incendio nella notte nella camera da letto di un appartamento, tanta paura ma alla fine grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Fermo si evita il peggio. L’allarme è stato lanciato circa alle 3.30 di ieri a Rapagnano, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’incendio è divampato all’interno della camera da letto di un appartamento posto al piano terra di una palazzina di tre piani. Sul posto sono intervenuti due squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i volontari della pubblica assistenza di Monte San Pietrangeli, fortunatamente l’unico ad aver accusato difficoltà per inalazioni da fumo è stato solo l’80enne residente nell’appartamento andato a fuoco. In via precauzionale sono stati evacuate 6 persone, contando anche la famiglia del primo piano. Alle 5 del mattino la situazione è tornata alla normalità, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili i locali del paino terra e del primo piano. a.c.