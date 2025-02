Rogo nella notte, due auto distrutte dalle fiamme

Paura in via Verdi, nella notte tra giovedì e ieri, quando nel cuore della notte si è sviluppato un incendio sulla cui natura sono in corso le indagini, e che ha divorato due auto. Si tratta di una Fiat Renegade e una Seat, la prima alimentata a gasolio, la seconda a Gpl. Le macchine erano parcheggiate nelle immediate vicinanze, nell’area privata di un condominio situato nel Quartiere Valdaso di Pedaso, la zona urbana che si sviluppa lungo la strada provinciale che collega la costa e il centro storico di Pedaso, all’entroterra. Da una sommaria ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che le fiamme siano scaturite dalla Fiat, per poi essersi propagate alla vicinissima Seat parcheggiata in coda. A lanciare l’allarme al 115, sono stati i residenti nel condominio intorno alle 4. All’arrivo sul posto, i pompieri si sono trovati dinanzi la prima auto completamente avvolta dalle fiamme che avevano già raggiunto la Seat nella parte posteriore. A fronte della tempestività dell’intervento dei vigili del fuoco, non è stato possibile limitare i danni alle due auto coinvolte nell’incendio andate completamente distrutta la prima, e parzialmente (ma in modo irreversibile) la seconda. L’intervento dei pompieri è stato però fondamentale per evitare la propagazione del fuoco ad ulteriori mezzi vicini. L’incendio non ha fortunatamente causato danni a persone, né al condominio, mentre le operazioni di spegnimento si sono svolte alla presenza dei proprietari dei mezzi. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le dovute indagini per risalire alla natura del rogo. Le prime fiamme sembrerebbero infatti, essersi sviluppate dalla Fiat, che era stata parcheggiata diverse ore prima dell’accaduto. Saranno quindi le indagini a fare luce sulle cause dell’incendio.

Paola Pieragostini