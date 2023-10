Rolandi: "Commossa per il premio Valentini"

Una serata all’insegna dello sport, del giornalismo e della solidarietà quella andata in scena l’altra sera al polo culturale Beniamino Gigli per la 21ª edizione del premio giornalistico ’Francesco Valentini’. Non poteva esserci luogo più significativo, lì dove c’era il cinebar, di fronte alla casa di Enzo Belletti, e non poteva esserci giornalista più meritevole a ricevere il riconoscimento di Simona Rolandi, legata alla città da anni e, dunque, elpidiense adottiva, con una carriera piena di successi fino alla conduzione della Domenica Sportiva.

Forte l’emozione della premiata, che dopo l’abbraccio a sorpresa con il padre Antonio e con l’amico giornalista Giorgio Martino, suo primo direttore a Roma Channel, non contiene le lacrime. "Ricevere un premio qui è speciale - ha dichiarato - vedere la città con le mie foto e la sala piena mi commuove". Determinata e con una voglia di fare insaziabile, così la Rolandi viene definita da Martino, che ha ricordato da dove è partita, con i primi servizi sui pullman dei tifosi, per poi arrivare oggi alla Domenica Sportiva. "Le sensazioni che si provano a condurre il programma di punta della domenica di sport sono uniche, così come vedere il mio nome accostato a tutti i grandi che l’hanno condotta prima di me – spiega la Rolandi –. Siamo ripartiti dalla voglia di raccontare gli eventi come a casa, io faccio esprimere gli ospiti senza sovrappormi, ma ascoltandoli". Lo sport come portatore sano di valori, così come la necessità di avere nuove imprese sportive da raccontare, sono stati alcuni dei temi toccati dalla giornalista nel corso della serata, durante la quale ha ripercorso la sua carriera: dalla scuola di Perugia che le ha permesso di diventare professionista, al primo contratto Rai fino ad oggi. Orgoglioso il sindaco Massimiliano Ciarpella: "Fieri di avere una professionista stimata come Simona Rolandi, con lei c’è un legame forte da sempre e per quanto fatto in carriera meritava un premio come questo".

Durante l’evento sono stati premiati anche Giulia Presti (c’era la mamma a rappresentarla), campionessa di pattinaggio, e Simone Passamonti, atleta che ha completato l’Iron Man lo scorso mese: a loro il premio "Enzo Belletti" destinato al miglior sportivo elpidiense dell’anno. È andato, invece, allo Sporting Club Basket Pse e alla Pinturetta Falcor il riconoscimento dedicato a Gabriele Marziali, per le squadre elpidiensi dell’anno: la Pinturetta per la vittoria del campionato, lo Sporting per aver raggiunto sia con gli under 17 sia con gli under 15 le finali nazionali, doppio traguardo tagliato solo da 4 team in Italia. Spazio anche per la solidarietà con la consegna delle targhe a Renato Politi e Graziano Cimadamore dell’Admo.

Tanta la soddisfazione per Mario Filiaggi ed il suo staff, organizzatori dell’evento che da 21 anni nobilità la città.