Romagnoli dall’Urbani al ministero dell’istruzione

Da un mese, Franca Romagnoli, è segretaria particolare del Sottosegretario al Ministero Istruzione e Merito, Paola Frassinetti, a Roma: "E’ una decisione sofferta, dolorosa abbandonare il ‘Tarantelli’ (ci passa ancora due giorni a settimana per perfezionare il passaggio di consegne, ndr) ma anche meravigliosa, che mi ha fatto reimmergere nella politica, anche se da una posizione tecnica". Avvocato, insegnante, consigliere regionale per tre legislature nelle file di An, Pli e Centro Destra Marche, ora vicina a Fd’I, vicaria del ‘Tarantelli’, la Romagnoli si è vista proporre dalla Frassinetti, che conosce da lunga data, un distacco negli uffici di diretta collaborazione del sottosegretario. Ottenuto il nulla osta dall’Ufficio Scolastico Regionale e dall’Urbani, la Romagnoli ha accettato l’incarico che le dà modo di stare più vicina a figli e nipoti (abitano a Roma). "Già da un po’, io e mio marito facciamo la spola e la faremo finché non troviamo una sistemazione".